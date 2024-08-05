СМИ: Харрис сузила список претендентов на должность вице-президента до двух
- 5.08.2024, 20:37
Ожидается, что она объявит о своем выборе до вторника.
Вероятный кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис сузила список претендентов на должность своего вице-президента до двух – губернатора Пенсильвании Джоша Шапиро и губернатора Миннесоты Тима Волца.
Об этом агентству Reuters рассказали три источника.
Ожидается, что Харрис объявит о своем выборе до вторника – перед ее первым публичным выступлением с соратником, которое состоится вечером в Университете Темпл в Филадельфии.
По словам источников, пока непонятно, было ли принято окончательное решение по кандидатуре вице-президента.
Кроме Шапиро и Волца, среди других претендентов были сенатор Марк Келли из Аризоны, министр транспорта Пит Бутиджедж, губернатор Кентукки Энди Бешир и губернатор Иллинойса Джей Б. Притцкер.
Кандидаты будут проинформированы в понедельник вечером или во вторник утром о том, были ли они избраны, добавляют собеседники агентства.