СМИ: Харрис сузила список претендентов на должность вице-президента до двух 5.08.2024, 20:37

Камала Харрис

Ожидается, что она объявит о своем выборе до вторника.

Вероятный кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис сузила список претендентов на должность своего вице-президента до двух – губернатора Пенсильвании Джоша Шапиро и губернатора Миннесоты Тима Волца.

Об этом агентству Reuters рассказали три источника.

Ожидается, что Харрис объявит о своем выборе до вторника – перед ее первым публичным выступлением с соратником, которое состоится вечером в Университете Темпл в Филадельфии.

По словам источников, пока непонятно, было ли принято окончательное решение по кандидатуре вице-президента.

Кроме Шапиро и Волца, среди других претендентов были сенатор Марк Келли из Аризоны, министр транспорта Пит Бутиджедж, губернатор Кентукки Энди Бешир и губернатор Иллинойса Джей Б. Притцкер.

Кандидаты будут проинформированы в понедельник вечером или во вторник утром о том, были ли они избраны, добавляют собеседники агентства.

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