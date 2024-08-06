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США предупредили Иран о последствиях удара по Израилю

  • 6.08.2024, 0:04
  • 1,256
США предупредили Иран о последствиях удара по Израилю
Энтони Блинкен

Вашингтон прекратит контакты с Ираном, если удар по Израилю будет масштабным.

Иран лишится возможности взаимодействовать с США, если нанесет по Израилю удар, сопоставимый с апрельским, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен в ходе разговора с главами МИД стран — членов G7. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на одного из дипломатов, проинформированных о содержании беседы.

Совещание с представителями «Большой семерки» прошло накануне, 4 августа. Блинкен на нем заявил, что Иран и поддерживаемая им ливанская «Хезболла» могут атаковать Израиль в течение следующих 24–48 часов.

По данным Sky News Arabia, удар также может быть нанесен 12 или 13 августа.

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