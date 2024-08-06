Израиль заявил о ликвидации командира спецназа «Хезболлы» 6.08.2024, 9:23

Террориста ликвидировали ударом авиации.

Израильские военные заявили о ликвидации в Ливане командира батальона спецназа движения «Хезболла». Об этом сообщает Telegram-канал Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Самолеты израильских военно-воздушных сил нанесли удар в районе Эббы в южной части Ливана и ликвидировали командира батальона специального назначения «Радван» Али Джамаля Алдина Джавада.

В ЦАХАЛ подчеркнули, что ликвидация Джавада значительно снижает возможности движения «Хезболла» по пропаганде и осуществлению террористической деятельности из Ливана против территории Израиля.

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