Израиль заявил о ликвидации командира спецназа «Хезболлы»
- 6.08.2024, 9:23
Террориста ликвидировали ударом авиации.
Израильские военные заявили о ликвидации в Ливане командира батальона спецназа движения «Хезболла». Об этом сообщает Telegram-канал Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Самолеты израильских военно-воздушных сил нанесли удар в районе Эббы в южной части Ливана и ликвидировали командира батальона специального назначения «Радван» Али Джамаля Алдина Джавада.
В ЦАХАЛ подчеркнули, что ликвидация Джавада значительно снижает возможности движения «Хезболла» по пропаганде и осуществлению террористической деятельности из Ливана против территории Израиля.