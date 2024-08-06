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Глупое решение Лукашенко

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  • 6.08.2024, 9:28
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Глупое решение Лукашенко

Диктатор глупо и бессмысленно тратит деньги белорусов.

Белкоопсоюзу продлили существование. И слово «существование» здесь вовсе не оговорка, но об этом немного позже. Лукашенко подписал указ «О поддержке организаций потребительской кооперации», пишет «Салiдарнасць».

Документ предусматривает среди прочего приобретение до 240 специальных автомобилей с торговыми фургонами — так называемых автолавок.

В ближайшие два года средства местных инновационных фондов будут направляться «на цели автоматизации торговых объектов организаций Белкоопсоюза».

Кроме того, облисполкомы получили право за счет местных бюджетов ремонтировать и строить торговые и промышленные объекты организаций потребительской кооперации.

Трудно представить себе более глупую и бессмысленную трату денег, чем поддержка государственной торговли в условиях, когда эта самая торговля не является полноценным монополистом в своей сфере. Собственно, в условиях даже относительной экономической свободы госторговля — это полная нелепость.

Судя по всему, в руководстве Белкоопсоюза, как минимум, догадываются об этом. Правда, при этом в ход идут отговорки. Вот и зампредседателя правления организации Виктор Королев в июне этого года признал, что «Белкоопсоюз — это не про бизнес»:

— В первую очередь, мы выполняем возложенную на нас функцию и основную миссию — социальную поддержку сельских жителей.

По его словам, обслуживание вымирающих деревень «затратно, но другого субъекта либо альтернативы нет». Этой же мысли придерживается и председатель Белкоопсоюза Инесса Короткевич.

В пропагандистской статье агентства БЕЛТА она так отвечает на вопрос, много ли частников готовы работать на селе себе в убыток:

— Если бы это был бизнес-проект, конечная цель любого бизнес-проекта — получение финансового результата. Мы понимаем, что обслуживание сельского жителя — это очень большая ответственность и очень затратная функция. Но мы гордимся тем, что причастны к этой работе. Где-то это даже планово убыточная деятельность, потому что те прямые затраты, которые мы несем в части доставки товара, работы автомагазинов, не покрываются доходами от выручки в этих магазинах.

И Короткевич, и ее зам, говоря о частнике, цинично лукавят. Альтернатива была и есть. Но, как говорится в известном анекдоте, кто же ей даст. И спрашивал ли кто-то у сельских жителей, у кого они хотят покупать — у частника или в государственной автолавке — большой вопрос.

Пропаганда признает, что с развалом СССР и в условиях открытого рынка потребкооперация резко стала сдавать свои позиции.

Но потом пришел Лукашенко и начал «спасать» все то, что без ежегодных дотаций из бюджета не могло существовать ни в советские годы, ни сейчас. Колхозы, госторговля, легпром…

В феврале этого года он красноречиво напутствовал работников Белкоопсоюза:

— За деревню вы головой отвечаете. Мы с вами все деревенские люди. Еще раз повторяю: оттуда пошла наша страна — мы должны их поддержать. Мы вас заставим работать. Понимайте меня, как хотите.

Как и в случае со «спасенной» наукой, «сохраненными» колхозами и легпромом, Лукашенко убежден, что теперь он вправе требовать от них «адекватной отдачи».

«В связи с этим было бы неплохо узнать, зачем спасать и сохранять то, что теперь приходится раз за разом заливать бюджетными деньгами и в буквальном смысле заставлять работать», — заявил он.

Ответ можно найти в той же статье пропаганды, где цитируются слова правителя о том, что «работа Белкоопсоюза — это не только экономические показатели, но и политический вопрос».

«Именно в обслуживании жителей деревень и маленьких поселков заключается социальная роль потребительской кооперации. В том числе и по качеству вашей работы люди оценивают всю вертикаль власти. И эта народная оценка должна быть только положительной», — сказал Лукашенко.

Принятие явно иррациональных решений можно объяснить не только идеологическими мотивами. Это может быть и ностальгия по молодости, страх и неприятие новой реальности. Или даже желание отомстить окружающим за непростые годы детства и юности.

В любом случае, фактом является то, что все эти попытки вернуть страну в прошлое, чем бы они не были мотивированы, очень дорого обходятся белорусам.

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