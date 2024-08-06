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Лукашенко трудно покидать резиденцию

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  • 6.08.2024, 15:06
  • 4,998
Лукашенко трудно покидать резиденцию

Приходится посещать близлежайшие объекты.

Как сообщает пресс-служба политика, 6 августа Александр Лукашенко знакомится с ходом реконструкции мемориального комплекса «Курган славы», которая проводится в рамках мероприятий, приуроченных к 80-летию освобождения Беларуси о немецко-фашистских захватчиков и 80-летию операции Багратион.

Стоит отметить, что «Курган славы» находится всего в 16 километрах от резиденции Лукашенко в Острошицком городке, заметил сайт UDF.

А на прошлой неделе белорусский правитель «инспектировал» Гомельскую область. И опять же далеко не отъезжал от своей резиденции в Припятском национальном парке.

А еще он якобы осматривал ход уборочной кампании, полетав на вертолете над Минским районом. Но был ли сам Лукашенко внутри – не понятно. По крайней мере, на фото, опубликованных его пресс-службой, этого не видно.

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