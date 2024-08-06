У нового главврача 6-ой больницы Минска возникли большие проблемы 4 6.08.2024, 16:24

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Причины примечательные.

Источники телеграм-канала «Белые халаты» сообщают, что на одной из последних коллегий Минздрава возникли большие проблемы у нового главврача 6-й городской клинической больницы Минска Виктора Аносова. Причины примечательные: он руководит учреждением всего 3 месяца, а за это время из него уволилось 75 медработников.

На сегодняшний момент на сайте больницы заявлено об открытых вакансиях по 24 медицинским специальностям.

Поиск нового главврача больницы начался еще весной. Виктор Аносов был одним из вероятных кандидатов, но после выяснилось, что у него есть «Карта поляка». Пришлось каяться и отказаться от карты, что позволило ему пойти на повышение (до этого он работал замом по науке в РНПЦ травматологии).

Как рассказали в 6-й больнице, причины массового увольнения людей не столько в каких-то политических репрессиях, сколько в человеческих качествах Виктора и его подходе к руководству.

Телеграм-канал попросил коллег описать стиль его работы, и они отметили крайне скверный характер и очень плохое отношение к сотрудникам больницы, особенно к младшему и среднему персоналу.

Одна из конкретных претензий — плановые операции, которые должны проводиться в течение рабочего дня, постоянно переносятся на нерабочее время, и медики вынуждены брать на себя дополнительную нагрузку при и так забитом графике.

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