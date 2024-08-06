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Минск рискует уйти под воду

  • 6.08.2024, 17:23
Минск рискует уйти под воду

Город накрыл мощный ливень.

На Минск 6 августа обрушился мощный ливень, некоторые районы города оказались затоплены. Жители столицы делятся в TikTok видео с места событий, отмечает «Зеркало».

Так, один из пользователей заснял момент, когда ливень только начался, и сразу дал свой прогноз: «Этот ливень точно затопит всю Беларусь. Минск так точно». Он назвал свое видео «Глобальный потоп Минска».

Еще один очевидец разбушевавшегося ненастья показал кадры из автомобиля: вся дорога ушла под воду.

Потоп наблюдается и в районе станции метро Молодежная, а также в районе Логойского тракта.

Напомним, что на 6 августа синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за гроз с полудня до шести часов вечера. Местами при грозах метеорологи прогнозировали сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами 15−20 м/с. В Минске тоже предупреждали о сильных ливнях. По данным синоптиков, неблагоприятные явления сохранятся до конца дня.

Грозы ожидаются в Беларуси и в среду, 7 августа.

@goga_belarus Этот ливень точно затопит всю Беларусь. Минск так точно #новости #погода ♬ оригинальный звук - GoGa

@ktshop.by #минск#гроза#ливень#лето2024 ♬ оригинальный звук - KTshop

@aleksandralesina Логойский тракт, уже традиционно, плывет 6.08.24 #затопление #логойскийтракт #минск #рек ♬ eminem - stan lofi (slowed + reverb)（剪辑版） - HaMidM

@apofisher #минск #уручье #уручьеминск ♬ оригинальный звук - Richard_Malinois

@yolkadog Минск опять топит #yolkadog #кактотак #лето #гроза #дождь #беларусь #прогнозпогоды #погодашепчет #жара #погода #погодавбеларуси #минск ♬ Море - Дидюля

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