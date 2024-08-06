В Чехии работники будут самостоятельно определять свой график 1 6.08.2024, 17:42

Между сменами должно быть не менее 11 часов отдыха.

В Чехии, не исключено, люди начнут самостоятельно определять свой рабочий график. За поправки в национальном трудовом законодательстве уже проголосовали в верхней палате парламента, пишет «Европульс».

Изменить свой график можно будет по договоренности с работодателем. Новый график должен соответствовать правовым нормам: например, обеспечивать не менее 11 часов отдыха между сменами.

Чехи, работающие на удаленке, уже могут самостоятельно согласовывать рабочий график. Поправки должны дать такую возможность всем, независимо от профессии и формата работы.

Как сообщалось, европейские страны и города активно исследуют возможность введения четырехдневной рабочей недели. Например, сотрудники французских министерств смогут при желании перейти на такую схему работы.

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