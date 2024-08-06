В Чехии работники будут самостоятельно определять свой график

В Чехии работники будут самостоятельно определять свой график1
- 6.08.2024, 17:42
Между сменами должно быть не менее 11 часов отдыха.
В Чехии, не исключено, люди начнут самостоятельно определять свой рабочий график. За поправки в национальном трудовом законодательстве уже проголосовали в верхней палате парламента, пишет «Европульс».
Изменить свой график можно будет по договоренности с работодателем. Новый график должен соответствовать правовым нормам: например, обеспечивать не менее 11 часов отдыха между сменами.
Чехи, работающие на удаленке, уже могут самостоятельно согласовывать рабочий график. Поправки должны дать такую возможность всем, независимо от профессии и формата работы.
Как сообщалось, европейские страны и города активно исследуют возможность введения четырехдневной рабочей недели. Например, сотрудники французских министерств смогут при желании перейти на такую схему работы.