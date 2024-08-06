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Минобороны РФ стягивает резервы в Курскую область

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  • 6.08.2024, 18:03
  • 4,320
Минобороны РФ стягивает резервы в Курскую область

ВСУ прорвались на территорию РФ.

Резервы российской группировки войск выдвинулись в район боестолкновения с украинскими силами на границе в Курской области, сообщило Минобороны России.

«В район боестолкновения выдвинулись резервы российской группировки войск на Курском направлении», — говорится в сообщении.

В отражении атаки также участвуют войска прикрытия государственной границы подразделения пограничных войск ФСБ России.

О прорыве ВСУ на территорию Курской области стало известно сегодня утром.

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