Минобороны РФ стягивает резервы в Курскую область 2 6.08.2024, 18:03

4,320

ВСУ прорвались на территорию РФ.

Резервы российской группировки войск выдвинулись в район боестолкновения с украинскими силами на границе в Курской области, сообщило Минобороны России.

«В район боестолкновения выдвинулись резервы российской группировки войск на Курском направлении», — говорится в сообщении.

В отражении атаки также участвуют войска прикрытия государственной границы подразделения пограничных войск ФСБ России.

О прорыве ВСУ на территорию Курской области стало известно сегодня утром.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com