Минобороны РФ стягивает резервы в Курскую область

Минобороны РФ стягивает резервы в Курскую область2
- 6.08.2024, 18:03
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ВСУ прорвались на территорию РФ.
Резервы российской группировки войск выдвинулись в район боестолкновения с украинскими силами на границе в Курской области, сообщило Минобороны России.
«В район боестолкновения выдвинулись резервы российской группировки войск на Курском направлении», — говорится в сообщении.
В отражении атаки также участвуют войска прикрытия государственной границы подразделения пограничных войск ФСБ России.
О прорыве ВСУ на территорию Курской области стало известно сегодня утром.