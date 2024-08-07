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Переполох в Судже: как 300 украинских бойцов вызвали панику в Курской области

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  • Александр Коваленко
  • 7.08.2024, 10:40
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Переполох в Судже: как 300 украинских бойцов вызвали панику в Курской области

В не особо хитроумные игры российского командования можно играть вдвоем.

России пора привыкать к вторжениям на ее территорию.

В Брянской, Белгородской и Курской области фиксируется переброска резервов РОВ в Суджанский район Курской области…

В смысле, переброска резервов в Суджанский район Курской области? Так ведь границу не прорвали и все атаки укронацистов отбиты же? Или на самом деле не совсем так?

Отдельно хочется отметить, что МО РФ призналось, что заход в Курскую область проходил как минимум в трех точках. Это по направлению на Николаево-Дарьино, на Олешню и непосредственно на Суджу по трассе Р-200. Причем ограниченными силами в количестве до 300 л/с.

То есть, фронт охвата составляет 24 км, и это не 50 тыс л/с, как было у ГВ «Север» в мае при начале Харьковского перформанса, не 30 тысяч и даже не 3 тысячи. Это 300 человек. А что было бы, если бы было 3 тысячи? Суджа НАШ?

Хочу обратить внимание и на то, что Суджа находится в 8 км от границы с Украиной и к ней ведет прямая трасса Р-200 без каких-либо препятствий в виде сел и н.п. Сам н.п. разделен на несколько частей речкой-вонючкой Суджа и, невероятно, но большая часть этой хацапетовки — по правому берегу. Но это все — мысли вслух.

Ну, а так, в целом, да, российскому военно-политическому командованию следует привыкать, что в их не особо хитроумные игры можно играть вдвоем. Но больнее от этой игры и репутационных потерь больше тому, кто напал первым, а не тому, кто защищается.

Санитарной зоне на территории России быть? Нет, не так… Санитарной зоне на территории России — БЫТЬ!

Александр Коваленко, «Телеграм»

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