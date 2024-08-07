Бои в Курской области зафиксировали на карте пожаров NASA
- 7.08.2024, 12:36
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Спутники показали множество очагов.
Бои в Курской области РФ, где на опубликованных кадрах видна поврежденная и брошенная бронетехника, были зафиксированы и на карте пожаров NASA. Об этом сообщает «Радио Свобода».
Сообщается, что спутниковые системы отслеживания пожаров на поверхности планеты фиксируют множество очагов возгораний в Курской области.
По данным журналистов, Силы обороны Украины заняли несколько населенных пунктов в РФ. Российские СМИ утверждали, что ВСУ заняли ряд населенных пунктов в Суджанском районе Курской области. В местных информационных источниках — десятки сообщений о том, что эвакуация не проводится, а жители приграничных с Украиной районов остались без связи и электричества.