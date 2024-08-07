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Обвиняемого в убийстве белоруски в Варшаве признали адекватным

  • 7.08.2024, 12:41
  • 1,064
Обвиняемого в убийстве белоруски в Варшаве признали адекватным

Его ждет суд.

Обвинительное заключение должны объявить 9 августа. Эксперты признали, что подозреваемый является вменяемым и способен предстать перед судом. Об этом «Белсату» рассказал пресс-секретарь окружной прокуратуры Варшавы Петр Антони Скиба.

«Получено экспертное заключение от психиатров, психолога и сексолога, в котором содержится вывод о том, что подозреваемый является вменяемым и может принимать участие в досудебном разбирательстве, а также в судебных заседаниях.

При этом эксперты не ставят под сомнение его состояние сознания и не установили, что был момент или ограничение его сознания. Так что он будет отвечать перед судом. Он не является психически больным», — сказал пресс-секретарь окружной прокуратуры Варшавы.

25-летняя Лиза была изнасилована и убита в центре Варшавы в ночь на 25 февраля. В этом обвиняют 23-летнего Дориана С., которого задержали вскоре после случившегося. У него дома нашли личные вещи Лизы.

По предварительным данным, нападавший приставил нож к горлу Лизы, изнасиловал ее и душил, а потом бросил без сознания на земле. Только утром ее нашли люди, однако спасти девушку не удалось. Она находилась в тяжелом состоянии в реанимации, а 1 марта умерла, не приходя в сознание.

Лизу похоронили на Северном кладбище в Варшаве.

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