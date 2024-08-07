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В Минске нашли останки пенсионера, который пропал 15 лет назад

  • 7.08.2024, 12:58
  • 2,564
В Минске нашли останки пенсионера, который пропал 15 лет назад

Его не искали даже родственники.

В Минске обнаружили останки пенсионера, погибшего 15 лет назад: после ссоры его расчленил и закопал бывший зять, а потом получал пенсию мужчины по его паспорту, рассказали в МВД.

Сотрудники столичного угрозыска раскрыли серию преступлений, совершенных в отношении пожилого минчанина.

В прошлом году сыщики задержали бывшего мужа его дочери, который на протяжении нескольких лет ходил на почту и незаконно получал вместо мужчины пенсию по его паспорту. Тогда суд признал фигуранта виновным в мошенничестве и назначил наказание в виде лишения свободы.

Между тем установить, где находится законный владелец паспорта, не удалось. Сам пенсионер на связь с милицией не выходил, а общение с родственниками прекратил не менее десяти лет назад. Близкие не заявляли о его пропаже, объясняя это тем, что мужчина 1930 года рождения и раньше надолго уходил из дома.

Тем не менее по факту безвестного исчезновения минчанина было возбуждено уголовное дело и начаты поиски. В процессе опросили бывшего зятя пропавшего, который признался: пенсионер погиб около 15 лет назад в минской квартире в результате ссоры, случившейся между ними. Заметая следы, фигурант расчленил тело на шесть частей и закопал в парке недалеко от дома.

Там устроили раскопки с техникой, привлекли кинолога ГУВД со служебной собакой. В конце июля были найдены останки жертвы, их направили на экспертизу.

56-летний бывший зять погибшего признал свою вину.

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