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В Беларуси археологи нашли самое древнее кладбище каменного века

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  • 7.08.2024, 13:26
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В Беларуси археологи нашли самое древнее кладбище каменного века

Оно находится на острове.

В Беларуси археологи нашли самое древнее кладбище каменного века, пишет «Комсомолка».

Сказано, что речь идет про остров, находящийся посреди озеро Селява в Крупском районе.

- На сегодня на этом острове известны три археологических памятника, - рассказал научный сотрудник отдела археологии первобытного общества Института истории Александр Вашанов.

Он отметил, что два из указанных памятников более 20 лет исследовались археологом Вадимом Шадыро, который изучал селище, а также городище раннего железного века. При изучении данных памятников специалистами были найдены находки, которые связаны с днепро-двинской культурой железного века (речь идет про VIII век до нашей эры - IV век нашей эры) и ранним средневековьем.

Говорится, что два года в ходе научной разведки на указанном острове нашли новый памятник – Клишино-3. Он включает в себя две террасы, расположенные на разных уровнях. Отмечается, что ранний мезолит 10-7 тысячелетия до нашей эры кундской культуры на верхней террасе. А у самой кромки воды расположена терраса с находками, которые относятся к нарвской культуре (ранний неолит 6 тысячелетия до нашей эры).

Археологам в 2024 году удалось найти на верхней террасе костяную подвеску.

- Теперь мы знаем о прямой связи памятника Клишино-3 и городища, где также известен культурный слой эпохи раннего мезолита, - уточнил Вашанов.

Кроме того, он сообщил, что в 2019 году в стране был научный проект, связанный с изучением древнего ДНК человека. В рамках реализации указанного проекта смогли датировать три захоронения на острове. Всего было обнаружено восемь захоронений.

«Погребения были разновременными от мезолита до раннего Средневековья», - сказано в сообщении.

Сообщается, что в указанном случае речь идет о 9 тысячелетии до нашей эры. Это значит, что погребению, найденному на острове посреди озера Селява, сейчас 11 тысяч лет.

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