Литва размещает на границе с Беларусью противотанковые ежи 7.08.2024, 15:04

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И «зубы дракона».

Власти Литвы укрепляют границу с Беларусью и Россией противотанковыми ежами, так называемыми «зубами дракона» и другими оборонительными средствами, сообщает LRT.

По словам министра обороны Литвы Лауринаса Касчюнаса, власти Литвы закупили средства контрмобильности у литовских производителей. На эти цели было затрачено 4 миллиона евро бюджетных средств.

- Закупленные средства контрмобильности доставляются в 27 пунктов в районе границы, - уточнил Касчюнас.

Первый участок в приграничье из двадцати семи, где будут храниться оборонительные средства, должны открыть 22 августа. Планируется, что в случае необходимости заграждения будут оперативно доставлять к местам установки.

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