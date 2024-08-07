ВСУ прошли еще 10 км вглубь Курской области после заявлений Минобороны РФ об остановке продвижения 8 7.08.2024, 18:56

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Украинские силы захватили ряд населенных пунктов.

Вооруженные силы Украины смогли продвинуться дальше вглубь Курской области, несмотря на заявления российского Минобороны РФ о том, что неожиданный марш-бросок ВСУ остановлен, а силам неприятеля нанесено поражение.

К 18.00 по Минску, заняв населенные пункты Горналь, Гуево и Куриловка, а также частично Суджу, ВСУ подошли к Коренево, пишет «Рыбарь». В результате продвижение украинских войск достигло 25 км от границы, отмечает военкор Юрий Котенок.

Таким образом, с начала дня, когда продвижение ВСУ оценивали в 15 км, ВСУ смогли продвинуться еще на 10 км вглубь Курской области.

Российское Минобороны в опубликованном около полудня заявлении утверждало, что «на Курском направлении не допущено продвижение противника». «Нанесено поражение его резервам в районах населенных пунктов Басовка, Журавка, Юнаковка, Беловоды, Кияница, Корчаковка, Новая Сечь, Павловка, Городище Сумской области», — говорилось в релизе ведомства.

Спустя четыре часа на экстренном совещании с диктатором РФ Владимиром Путиным глава Генштаба Валерий Герасимов повторил: «Продвижение противника вглубь территории РФ на курском направлении остановленo». Он заверил, что операция в Курской области завершится «разгромом» ВСУ и «выходом к госгранице.

В реальности ситуация в Курской области «продолжает ухудшаться». Помимо продвижения к Судже и захвата газовой станции «Газпрома» для прокачки в Европу, ВСУ «расширили зону контроля» на северо-западном участке фронта. «Занята деревня Леонидово и село Любимовка», — пишет «Рыбарь», добавляя, что попытки российских военных выбить ВСУ из хутора Зеленый Шлях потерпели неудачу.

По данным z-пабликов, в Судже ВСУ удалось взять в плен около 40 российских военных. «К сожалению, разведгруппы противника проникают дальше», — пишет канал «Два майора». По его данным, армия стягивает резервы в Курскую область, поскольку «группировка вторжения противника оказалась больше ожидаемой».

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