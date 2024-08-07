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ВСУ прошли еще 10 км вглубь Курской области после заявлений Минобороны РФ об остановке продвижения

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  • 7.08.2024, 18:56
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ВСУ прошли еще 10 км вглубь Курской области после заявлений Минобороны РФ об остановке продвижения

Украинские силы захватили ряд населенных пунктов.

Вооруженные силы Украины смогли продвинуться дальше вглубь Курской области, несмотря на заявления российского Минобороны РФ о том, что неожиданный марш-бросок ВСУ остановлен, а силам неприятеля нанесено поражение.

К 18.00 по Минску, заняв населенные пункты Горналь, Гуево и Куриловка, а также частично Суджу, ВСУ подошли к Коренево, пишет «Рыбарь». В результате продвижение украинских войск достигло 25 км от границы, отмечает военкор Юрий Котенок.

Таким образом, с начала дня, когда продвижение ВСУ оценивали в 15 км, ВСУ смогли продвинуться еще на 10 км вглубь Курской области.

Российское Минобороны в опубликованном около полудня заявлении утверждало, что «на Курском направлении не допущено продвижение противника». «Нанесено поражение его резервам в районах населенных пунктов Басовка, Журавка, Юнаковка, Беловоды, Кияница, Корчаковка, Новая Сечь, Павловка, Городище Сумской области», — говорилось в релизе ведомства.

Спустя четыре часа на экстренном совещании с диктатором РФ Владимиром Путиным глава Генштаба Валерий Герасимов повторил: «Продвижение противника вглубь территории РФ на курском направлении остановленo». Он заверил, что операция в Курской области завершится «разгромом» ВСУ и «выходом к госгранице.

В реальности ситуация в Курской области «продолжает ухудшаться». Помимо продвижения к Судже и захвата газовой станции «Газпрома» для прокачки в Европу, ВСУ «расширили зону контроля» на северо-западном участке фронта. «Занята деревня Леонидово и село Любимовка», — пишет «Рыбарь», добавляя, что попытки российских военных выбить ВСУ из хутора Зеленый Шлях потерпели неудачу.

По данным z-пабликов, в Судже ВСУ удалось взять в плен около 40 российских военных. «К сожалению, разведгруппы противника проникают дальше», — пишет канал «Два майора». По его данным, армия стягивает резервы в Курскую область, поскольку «группировка вторжения противника оказалась больше ожидаемой».

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