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США хотят узнать у Украины, что творится в Курской области России

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  • 7.08.2024, 20:37
  • 3,152
США хотят узнать у Украины, что творится в Курской области России

Для «лучшего понимания ситуации».

Власти Соединенных Штатов Америки обратятся к Украине за разъяснениями по поводу событий, происходящих в Курской области РФ.

Об этом заявил советник Белого дома по вопросам коммуникаций в сфере национальной безопасности Джон Кирби, его 7 августа процитировало Bloomberg .

По его словам, американские чиновники свяжутся с украинскими коллегами, «чтобы получше понять» ситуацию.

Кирби добавил, что Штаты не изменили свою политику относительно разрешения Украине использовать американское оружие для «отражения непосредственных угроз» в пограничье.

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