США хотят узнать у Украины, что творится в Курской области России

США хотят узнать у Украины, что творится в Курской области России12
- 7.08.2024, 20:37
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Для «лучшего понимания ситуации».
Власти Соединенных Штатов Америки обратятся к Украине за разъяснениями по поводу событий, происходящих в Курской области РФ.
Об этом заявил советник Белого дома по вопросам коммуникаций в сфере национальной безопасности Джон Кирби, его 7 августа процитировало Bloomberg .
По его словам, американские чиновники свяжутся с украинскими коллегами, «чтобы получше понять» ситуацию.
Кирби добавил, что Штаты не изменили свою политику относительно разрешения Украине использовать американское оружие для «отражения непосредственных угроз» в пограничье.