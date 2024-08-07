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В Курской области ликвидировали известного российского «военкора»

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  • 7.08.2024, 22:12
  • 4,920
В Курской области ликвидировали известного российского «военкора»
Евгений Поддубный

В машину пропагандиста попал дрон.

Военный пропагандист ВГТРК Евгений Поддубный погиб, сообщил депутат Госдумы РФ Михаил Делягин. Также о гибели пропагандиста заявил «военкор» Александр Сладков.

Спецкор пропагандистского канала RT Валентин Горшенин пишет: «Друзья говорят, что Fpv дрон попал в машину».

В одном из последних опубликованных в телеграм-канале Поддубного видео он рассказывает об оперативной обстановке в Курской области, где с 6 августа продолжаются боевые действия. «Пока перемещаемся от точки к точке», — говорит «военкор».

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