Украинский нардеп Беленюк поборется за бронзу на Олимпиаде
- 7.08.2024, 22:27
Член фракции «Слуга народа» является чемпионом ОИ в Токио по греко-римской борьбе.
Чемпион Олимпиады в Токио украинец Жан Беленюк не смог выйти в финал Игр в Париже по греко-римской борьбе в весовой категории до 87 кг.
В полуфинальной схватке 33-летний Беленюк уступил вице-чемпиону мира 2023 года иранцу Алирезе Мохмади.
Беленюк в четверг продолжит борьбу за бронзовую награду.
Беленюк — чемпион Олимпиады в Токио и вице-чемпион Игр-2016, с 2019 года является депутатом Рады, член фракции «Слуга народа».