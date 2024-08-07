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Украинский нардеп Беленюк поборется за бронзу на Олимпиаде

  • 7.08.2024, 22:27
Украинский нардеп Беленюк поборется за бронзу на Олимпиаде
Жан Беленюк

Член фракции «Слуга народа» является чемпионом ОИ в Токио по греко-римской борьбе.

Чемпион Олимпиады в Токио украинец Жан Беленюк не смог выйти в финал Игр в Париже по греко-римской борьбе в весовой категории до 87 кг.

В полуфинальной схватке 33-летний Беленюк уступил вице-чемпиону мира 2023 года иранцу Алирезе Мохмади.

Беленюк в четверг продолжит борьбу за бронзовую награду.

Беленюк — чемпион Олимпиады в Токио и вице-чемпион Игр-2016, с 2019 года является депутатом Рады, член фракции «Слуга народа».

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