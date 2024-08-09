Дроны атаковали Липецк: горит и взрывается военный аэродром

Дроны атаковали Липецк: горит и взрывается военный аэродром4
- 9.08.2024, 7:45
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Нанесен массированный удар.
В ночь с 8 на 9 августа российский город Липецк подвергся массированной атаке беспилотников, в результате которой в городе возникли перебои со светом. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
«Произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских зданий. На месте происшествия работают все экстренные службы. В результате падения БПЛА поврежден объект энергетической инфраструктуры. Есть нарушения электроснабжения», — написал Артамонов.
Он также призвал жителей Липецка не поддаваться панике и призывам покидать город.
В то же время сами жители региона публикуют видео прилетов и пишут о том, что горит военный аэродром, пишут украинские СМИ.
Позже Артамонов сообщил, что в результате атаки в Липецке отсутствует электроснабжение в пяти микрорайонах.
Телеграм-канал «Astra» отметил, что по предварительной информации, на военном аэродроме в Липецке детонирует склад боеприпасов.
Украинская сторона пока не комментировала информацию об атаке на Липецк.