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Дроны атаковали Липецк: горит и взрывается военный аэродром

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  • 9.08.2024, 7:45
  • 8,802
Дроны атаковали Липецк: горит и взрывается военный аэродром

Нанесен массированный удар.

В ночь с 8 на 9 августа российский город Липецк подвергся массированной атаке беспилотников, в результате которой в городе возникли перебои со светом. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

«Произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских зданий. На месте происшествия работают все экстренные службы. В результате падения БПЛА поврежден объект энергетической инфраструктуры. Есть нарушения электроснабжения», — написал Артамонов.

Он также призвал жителей Липецка не поддаваться панике и призывам покидать город.

В то же время сами жители региона публикуют видео прилетов и пишут о том, что горит военный аэродром, пишут украинские СМИ.

Позже Артамонов сообщил, что в результате атаки в Липецке отсутствует электроснабжение в пяти микрорайонах.

Телеграм-канал «Astra» отметил, что по предварительной информации, на военном аэродроме в Липецке детонирует склад боеприпасов.

Украинская сторона пока не комментировала информацию об атаке на Липецк.

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