Россия могла потерять до полутысячи солдат в результате удара ВСУ по колонне в Курской области 9 9.08.2024, 11:09

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Это рекорд.

На утренних кадрах разбитой российской колонны в Курской области РФ можно увидеть сгоревшие грузовики, среди которых разбросаны тела российских солдат.

Каждый из таких грузовиков может перевозить до 35 полностью экипированных военных. На видео видно 14 уничтоженных транспортных средств, что позволяет предположить, что в результате удара российская армия могла потерять от 200 до 490 солдат за одну ночь.

Это может стать одним из крупнейших разовых потерь для российской армии с начала полномасштабной войны.

Военных, среди которых могут быть срочники, скорее всего, послали сдерживать украинское наступление в Курской области.

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