Фракция Егорова-Прокопьева и ряд партий выступили против «вечных» полномочий Тихановской

Фракция Егорова-Прокопьева и ряд партий выступили против «вечных» полномочий Тихановской17
- 9.08.2024, 11:39
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И заявили о нарушении принципов демократии.
Представители фракции так называемого координационного совета «Белорусы», а также партии «Народная Грамада», БХД и оргкомитет по созданию партии «Страна для жизни» выступили с заявлениями против «вечных» полномочий Светланы Тихановской, сообщает «Радыё Свабода».
«Считаем, что положение о бессрочном продлении мандата Светланы Тихановской, закрепленное в «протоколе о взаимодействии координационного совета, объединенного переходного кабинета и офиса Светланы Тихановской», недопустимо и подрывает доверие ко всем демократическим силам Беларуси в целом», — говорится в заявлении, опубликованном от имени фракции Андрея Егорова и Вадима Прокопьева.
Упомянутый протокол был подписан во время конференции, организованной офисом Тихановской в Вильнюсе.
Егоров и Прокопьев в совместном заявлении подчеркнули, что любое политическое руководство «должно подчиняться принципу четко установленного временного ограничения полномочий». По их мнению, отсутствие таких рамок «создает риск уменьшения прозрачности в принятии решений и снижения ответственности перед избирателями, а также нарушает основы демократии».
«В связи с вышесказанным заявляем, что мандат Светланы Тихановской с 9 августа 2025 года будет недействителен до прохождения новой процедуры подтверждения. Демократические силы должны показывать пример, придерживаясь принципов выборности и сменяемости», — говорится в заявлении.
Представители фракции «Белорусы» подчеркивают, что политические деятели, претендующие на общенациональное лидерство,
«Призываем представителей коалиции Латушко-Тихановской избегать авторитарных практик и строить политическое лидерство на основе демократических принципов», — говорится в заявлении.
Партии «Народная Грамада» и «Белорусская христианская демократия», а также оргкомитет по созданию партии «Страна для жизни» также выступили с заявлением против продления полномочий Тихановской после 2025 года.
«Мы не согласны с вынесенным на конференцию «Новая Беларусь» решением о продлении легитимности Тихановской после 2025 года. Оно принято с нарушением демократических принципов и без согласования с большинством политических структур. Считаем это стратегической ошибкой, которая играет в пользу режима Лукашенко и может привести к расколу демократических сил», — говорится в заявлении.
Подписанты заявления призвали начать диалог со всеми демократическими политическими силами.