ФСБ запаниковала из-за разгрома российских войск в Курской области

ФСБ запаниковала из-за разгрома российских войск в Курской области8
- 9.08.2024, 12:58
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Местных жителей начали задерживать.
Российские власти запускают машину репрессий на территории Курской области, где четвертый день продолжаются бои со вторгшимися войсками Украины.
Как сообщает Mash, в пятницу Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала 48-летнего жителя села Октябрьское, который снимал последствия украинских ударов.
По информации спецслужб, заснятое местным жителем видео было опубликовано в одном из украинских телеграмканалов. На допросе задержанный заявил, что якобы действовал по заданию, а за его выполнение ему обещали обещали деньги и «гражданство одной из стран НАТО».
По данным Mash, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «шпионаж», которая преполагает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.