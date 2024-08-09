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ФСБ запаниковала из-за разгрома российских войск в Курской области

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  • 9.08.2024, 12:58
  • 14,712
ФСБ запаниковала из-за разгрома российских войск в Курской области

Местных жителей начали задерживать.

Российские власти запускают машину репрессий на территории Курской области, где четвертый день продолжаются бои со вторгшимися войсками Украины.

Как сообщает Mash, в пятницу Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала 48-летнего жителя села Октябрьское, который снимал последствия украинских ударов.

По информации спецслужб, заснятое местным жителем видео было опубликовано в одном из украинских телеграмканалов. На допросе задержанный заявил, что якобы действовал по заданию, а за его выполнение ему обещали обещали деньги и «гражданство одной из стран НАТО».

По данным Mash, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «шпионаж», которая преполагает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

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