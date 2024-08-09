Стало известно, где именно в Курской области ВСУ поразили огромную колонну россиян

Стало известно, где именно в Курской области ВСУ поразили огромную колонну россиян1
- 9.08.2024, 14:18
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Могли быть ликвидированы до 500 оккупантов.
Отдел русской службы BBC Verify подтвердил, что видео с разгромленной колонной российской техники, в которой россияне могли потерять до полутысячи военных, было снято вблизи деревни Октябрьское, что под Рыльском в Курской области РФ, и что оно подлинное, сообщает BBC в пятницу, 9 августа.
Речь идет о видео, которое появилось в Сети ранее 9 августа. На кадрах видно более десяти единиц сгоревшей российской военной техники, в основном грузовиков, а также тела солдат. Автор видео утверждает, что снял его в поселке Октябрьское.
О подбитой военной колонне якобы после удара ВСУ сообщали также и российские Z-блогеры.
OSINT-аналитики предполагали, что место удара находится в 30 км от границы и в 20 км до поселка Коренево — ближайшей точки, где, согласно сообщениям российских провоенных блогеров, идут бои.