Российские власти отказались эвакуировать 17-тысячный город, к которому подходят ВСУ 23 9.08.2024, 14:39

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Вместо этого жителям обещали «казачьи патрули».

В Курской области не будут эвакуировать город Льгов, население которого составляет почти 17 тыс. человек, а также близлежащие населенные пункты, заявил глава Льговского района Сергей Коростелев.

«Необходимости в эвакуации людей с территории нашего района нет. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации, положение по-прежнему напряженное, но контролируемое», — написал Коростелев на своей странице во «ВКонтакте».

По его словам, в целях обеспечения безопасности патрулировать сельскую местность и сам Льгов начнут казаки. При этом чиновник посоветовал местным жителям не выходить на улицу во время воздушной тревоги и всегда иметь при себе удостоверение личности.

В то же время Коростелев отметил, что администрация готова заниматься вывозом с территории района детей, маломобильных и больных людей, но по отдельным заявкам.

Как рассказали жители Льгова «Осторожно, новости», дозвониться в службу 112, которая собирает заявки на эвакуацию, невозможно. При звонке из Льгова идет сброс, а из Москвы соединение занимает от 15 мину до часа.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вторглись на территорию Курской области утром 6 августа. За четыре дня они взяли под контроль не менее 20 населенных пунктов, заняв около 400 кв. км территории. После этого они начали двигаться по направлению к Льгову, до которого остается около 15 км.

Накануне телеграм-канал «Два майора» опубликовал видео, как жители города бегут из Льгова, формируя длинные пробки на узких сельских шоссе. Тем самым, как отметил автор канала, они усложняет логистику для российских военных, подтягивающих резервы для противостояния ВСУ.

Также украинская армия продвигается к Рыльску. Контроль над Льговом и Рыльском позволит ВСУ «двигаться на восток в сторону Курчатова, где располагается АЭС», отмечал «Военный осведомитель».

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