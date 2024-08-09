Украина перевернула ситуацию с ног на голову 10 Аркадий Бабченко

9.08.2024, 17:27

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Разрушается миф о красных линиях.

«Вэнс говорит, что «даже не будет отвечать на звонки из Украины, — утечка текстов в Washington Post». — Потенциальный вице-президент США для Киева будет еще опаснее Трампа. Кандидат в вице-президенты от Республиканской партии Джей Ди Вэнс неоднократно уничижительно отзывался об Украине и выражал свое нежелание продолжать поддержку США».

Также США потребуют от Европы, чтобы она была самодостаточна как в военном отношении, так и способности обеспечивать себя энергией без участия России, заявил он в интервью изданию Semafor. Вэнс также отверг аргументы сторонников поддержки Украины. «Когда администрация Харрис говорит, что если мы не остановим Путина в Украине, то он двинется маршем до самой Германии. Во-первых, это неправда, а, во-вторых, что это тогда говорит об обороноспособности Германии?» — поинтересовался Вэнс.

Знаете, какой главный результат рейда на Суджу? Понятно, что это тактическая операция и ждать от нее каких-то больших коренных изменений в течение войны не стоит. Но она точно повлияет на мировую политику.

Помните, как в школе учили — под Москвой был разрушен миф о непобедимости немецкой армии. Вот ровно то же самое происходит сейчас под Суджей. Разрушается миф о красных линиях. О ядерной сверхдержаве, в которую, можно войти, а она только раздувает щеки и что-то там бормочет старческим голосом на заседании политбюро (зачеркнуто) Совбеза.

Всего несколько суток — а посмотрите, какими замшелыми и устаревшими выглядят все эти заявления Вэнса. Все эти «уничижительно отозвался об Украине» и даже не будет брать трубку.

А Украина — раз — и перевернула ситуацию с ног на голову. Пусть, возможно, ненадолго, пусть только тактически — но Судженская операция это уже действия субъекта, а не объекта.

Трамп, конечно, сильно промахнулся с выбором вице-президента. И ВСУ сейчас, конечно, влияют на выборы в США.

Кто бы мог предположить всего пару-тройку лет назад, правда? И они сейчас, совершенно точно, влияют на мировую политику.

Аркадий Бабченко, Telegram

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