Со дна Дуная в Сербии начали поднимать Черноморский флот Третьего рейха 3 9.08.2024, 17:41

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Евросоюз выделил на поднятие немецких кораблей 30 миллионов евро.

Масштабная операция по поднятию со дна Дуная флота нацистской Германии началась в районе города Прахово в Сербии. Корабли 80 лет назад были затоплены, чтобы не достались Красной армии, пишет Bild.

В 1944 году нацистская Германия хотела эвакуировать более 200 боевых кораблей и грузовых судов Черноморского флота и Дунайской флотилии. Их планировали поднять вверх по Дунаю до территории Германии. Но в августе Красная армия вышла на берег реки выше по течению и заблокировала проход.

Тогда корабли решили затопить. Так они и лежали на дне реки до наших дней, мешая при этом судоходству. Ежегодно мимо Прахово проходят до тысячи судов, в том числе круизных лайнеров, а после засухи лета 2022 года и падения уровня воды в реке проблема возникла особенно остро.

Евросоюз выделил на поднятие немецких кораблей 30 миллионов евро. В среду со дна подняли первый из них, а в ближайшие месяцы собираются достать еще 20. После в планах поднятие еще около 80 штук. Особую трудность составляет проверка взрывчатки на борту и ее разминирование.

Сербские власти обещают, что часть затонувшего нацистского флота выставят на всеобщее обозрение.

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