В Минске из цистерны разлилось опасное химическое вещество 9.08.2024, 17:48

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На месте работают специалисты химической и радиационной защиты МЧС.

В Минске из цистерны разлилось опасное химическое вещество — бензилхлорид. Происшествие случилось в пятницу возле улицы Казинца.

Как сообщают спасатели, речь о железнодорожной цистерне. За минуту из нее вытекало «15-20 капель». Сейчас идет ликвидация последствий происшествия. На месте работают специалисты химической и радиационной защиты МЧС. Подробности будут позже.

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