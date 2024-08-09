В Минске из цистерны разлилось опасное химическое вещество
- 9.08.2024, 17:48
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На месте работают специалисты химической и радиационной защиты МЧС.
В Минске из цистерны разлилось опасное химическое вещество — бензилхлорид. Происшествие случилось в пятницу возле улицы Казинца.
Как сообщают спасатели, речь о железнодорожной цистерне. За минуту из нее вытекало «15-20 капель». Сейчас идет ликвидация последствий происшествия. На месте работают специалисты химической и радиационной защиты МЧС. Подробности будут позже.