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«Боинг» Лукашенко попал под американские санкции

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  • 9.08.2024, 17:55
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«Боинг» Лукашенко попал под американские санкции

В черном списке — ряд компаний и физических лиц.

В США расширили санкционный список против официального Минска, добавив в него 19 физических и 14 юридических лиц из Беларуси, сообщил Минфин страны.

Под санкции США попали авиакомпании «Белканто», «Рада», а также «Дискомс», завод «Легмаш», КБ «Беспилотные вертолеты», «Точная механика», «Гроссвер груп», «Алюртех», «Лазерные приборы и технологии», «МОТ», «Рухсервомотор», «Рузэкспедиция», «Рубистар», «Влате Логистик».

Из физлиц список пополнили:

Владимир Аркадьев;

Юрий Чивель — руководитель ООО «Лаборатория аддитивных технологий»;

Владимир Чудаков;

Аркадий Дименштейн — директор ОДО «Дискомс»;

Олег Герасим;

Дмитрий Ищенко;

Сергей Котенок — связан с ООО «Гросвер груп»;

Александр Лещенко — директор ООО «Точная механика»;

Евгений Михолап;

Иван Нарейко;

Владислав Павленко;

Олег Петров;

Виктория Саврук — замдиректора ООО «МОТ»;

Сергей Сидорук — менеджер ООО «Рухсервомотор»;

Алексей Яворский — связан с ООО «Алюртех»;

Дмитрий Замулевич;

Александр Жарский — директор ООО «Рухсервомотор».

Среди прочих в санкционные списки США внесен Boeing 767-300 с регистрационным номером EW-001pb. Таким образом, под санкциями США сейчас находится весь авиапарк, который использует Лукашенко.

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