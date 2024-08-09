«Боинг» Лукашенко попал под американские санкции

«Боинг» Лукашенко попал под американские санкции2
- 9.08.2024, 17:55
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В черном списке — ряд компаний и физических лиц.
В США расширили санкционный список против официального Минска, добавив в него 19 физических и 14 юридических лиц из Беларуси, сообщил Минфин страны.
Под санкции США попали авиакомпании «Белканто», «Рада», а также «Дискомс», завод «Легмаш», КБ «Беспилотные вертолеты», «Точная механика», «Гроссвер груп», «Алюртех», «Лазерные приборы и технологии», «МОТ», «Рухсервомотор», «Рузэкспедиция», «Рубистар», «Влате Логистик».
Из физлиц список пополнили:
Владимир Аркадьев;
Юрий Чивель — руководитель ООО «Лаборатория аддитивных технологий»;
Владимир Чудаков;
Аркадий Дименштейн — директор ОДО «Дискомс»;
Олег Герасим;
Дмитрий Ищенко;
Сергей Котенок — связан с ООО «Гросвер груп»;
Александр Лещенко — директор ООО «Точная механика»;
Евгений Михолап;
Иван Нарейко;
Владислав Павленко;
Олег Петров;
Виктория Саврук — замдиректора ООО «МОТ»;
Сергей Сидорук — менеджер ООО «Рухсервомотор»;
Алексей Яворский — связан с ООО «Алюртех»;
Дмитрий Замулевич;
Александр Жарский — директор ООО «Рухсервомотор».
Среди прочих в санкционные списки США внесен Boeing 767-300 с регистрационным номером EW-001pb. Таким образом, под санкциями США сейчас находится весь авиапарк, который использует Лукашенко.