Китай запретил Беларуси передавать россиянам «Полонезы» 1.09.2024, 8:22

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Пекин старается не пересекать «красные линии» Запада.

Беларусь не может передать России реактивные системы залпового огня «Полонез» из-за отсутствия согласия Китая. В системах используются китайские ракеты, экспорт которых в Россию требует одобрения Пекина.

По данным South China Morning Post, Китай и Беларусь стараются не пересекать «красные линии» Запада в военном сотрудничестве с Россией. Это означает, что поставки «Полонезов» России в ближайшем будущем маловероятны.

РСЗО В-200 «Полонез» выполнена на восьмиколесном полноприводном шасси МЗКТ 7930−300 «Астролог» производства Минского завода колесных тягачей.

Ряд экспертов полагает, что «Полонез» – РСЗО, которая производится в Беларуси по китайской лицензии.

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