В Беларуси запрещают говорить о возрасте Лукашенко 1.09.2024, 8:29

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Дряхлеющий диктатор стесняется возраста?

30 августа Лукашенко, который правит Беларусью три десятилетия и вопреки настроениям в обществе не желает уходить из власти, исполнилось 70 лет. Однако этот факт пресс-служба правителя и государственные СМИ скрывают, пишет «Салiдарнасць».

В сообщении о том, что Путин наградил коллегу орденом Святого апостола Андрея Первозванного, вообще нет упоминания о том, что в пятницу у Александра Лукашенко был день рождения.

После этого пресс-служба правителя выдала странное сообщение о том, что тот «провел ряд международных телефонных разговоров». Только в самом его конце можно узнать, что автократы из постсоветского пространства поздравили Лукашенко с днем рождения.

Точно таким же странно сформулированным сообщением рассказали о сегодняшних событиях в жизни правителя в новостях телеканала «Беларусь 1». То есть о том, что Лукашенко исполнилось 70 лет, вообще не сообщается.

А на сайте телеканала ОНТ нет даже информации о том, что правителя поздравляли с днем рождения.

Очевидно, пропагандистам была дана команда о возрасте правителя не говорить.

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