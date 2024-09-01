закрыть
1 сентября 2024, воскресенье, 8:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси запрещают говорить о возрасте Лукашенко

  • 1.09.2024, 8:29
  • 1,756
В Беларуси запрещают говорить о возрасте Лукашенко

Дряхлеющий диктатор стесняется возраста?

30 августа Лукашенко, который правит Беларусью три десятилетия и вопреки настроениям в обществе не желает уходить из власти, исполнилось 70 лет. Однако этот факт пресс-служба правителя и государственные СМИ скрывают, пишет «Салiдарнасць».

В сообщении о том, что Путин наградил коллегу орденом Святого апостола Андрея Первозванного, вообще нет упоминания о том, что в пятницу у Александра Лукашенко был день рождения.

После этого пресс-служба правителя выдала странное сообщение о том, что тот «провел ряд международных телефонных разговоров». Только в самом его конце можно узнать, что автократы из постсоветского пространства поздравили Лукашенко с днем рождения.

Точно таким же странно сформулированным сообщением рассказали о сегодняшних событиях в жизни правителя в новостях телеканала «Беларусь 1». То есть о том, что Лукашенко исполнилось 70 лет, вообще не сообщается.

А на сайте телеканала ОНТ нет даже информации о том, что правителя поздравляли с днем рождения.

Очевидно, пропагандистам была дана команда о возрасте правителя не говорить.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Орать во всю глотку
Орать во всю глотку Ирина Халип
Три моста космической пехоты
Три моста космической пехоты Владимир Халип
Эта фотография потрясла мир
Эта фотография потрясла мир Александр Роднянский
Преступное промедление
Преступное промедление Леонид Невзлин