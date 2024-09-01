В Беларуси запрещают говорить о возрасте Лукашенко
- 1.09.2024, 8:29
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Дряхлеющий диктатор стесняется возраста?
30 августа Лукашенко, который правит Беларусью три десятилетия и вопреки настроениям в обществе не желает уходить из власти, исполнилось 70 лет. Однако этот факт пресс-служба правителя и государственные СМИ скрывают, пишет «Салiдарнасць».
В сообщении о том, что Путин наградил коллегу орденом Святого апостола Андрея Первозванного, вообще нет упоминания о том, что в пятницу у Александра Лукашенко был день рождения.
После этого пресс-служба правителя выдала странное сообщение о том, что тот «провел ряд международных телефонных разговоров». Только в самом его конце можно узнать, что автократы из постсоветского пространства поздравили Лукашенко с днем рождения.
Точно таким же странно сформулированным сообщением рассказали о сегодняшних событиях в жизни правителя в новостях телеканала «Беларусь 1». То есть о том, что Лукашенко исполнилось 70 лет, вообще не сообщается.
А на сайте телеканала ОНТ нет даже информации о том, что правителя поздравляли с днем рождения.
Очевидно, пропагандистам была дана команда о возрасте правителя не говорить.