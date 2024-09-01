Defence Express: Последствия ударов дронов по Москве невозможно скрыть 1 1.09.2024, 13:47

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Как бы ни старались российские власти.

В ночь на 1 сентября российские объекты энергетики атаковали дальнобойные дроны. Во время налета были поражены «Каширская ГРЭС», «Конаковская ГРЭС», а также Московский НПЗ.

Как пишет Defence Express, хотя пока официальных подтверждений с украинской стороны нет, однако есть что анализировать. В частности, аналитики считают, что «кампания ударов зашла в новый виток».

«Если начинать с такого базового уровня, то вполне можно вывести редукцию, что от сегодняшнего удара наших БПЛА по российским ГРЭС и НПЗ в Москве буквально будет гореть, причем - через несколько факторов сразу», - отмечают эксперты.

Они обратили внимание, что Московский НПЗ расположен в пределах российской столицы, а потому поражение важного объекта невозможно скрыть, хотя мэрия и утверждает, что причиной пожара стало падение подбитого дрона на техническое помещение. Однако пропагандисты и СМИ пишут, что пожар получил наивысший класс сложности.

Сама же НПЗ имеет мощность 11 млн тонн нефти в год. Важно то, что это предприятие обеспечивает 40% потребности в бензине и 50% - в дизтопливе самой Москвы, а также является основным поставщиком авиатоплива для столичных аэропортов.

«Если же говорить о пораженных российских ГРЭС, то здесь надо привести такие детали. Для начала поясним, что в данном случае «ГРЭС» с русского расшифровывается как «государственная районная электростанция», то есть здесь речь не идет о каком-то особом виде энергогенерации, это по сути те же теплоэлектростанции», - отметили в Defence Express.

Согласно последним данным, Каширская ГРЭС с 2021 года находится на модернизации. Россияне надеялись к 2028 году увеличить ее мощность с 410 МВт до более 800 МВт генерации. В то же время станция в Конаково имеет аж 2520 МВт генерации, а потому поражение такого объекта может иметь более ощутимые последствия для энергосистемы страны-агрессора.

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