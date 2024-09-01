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Украинские десантники показали уничтожение оккупантов в Волчанске

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  • 1.09.2024, 17:33
Украинские десантники показали уничтожение оккупантов в Волчанске

За месяц — минус почти 1200 российских военных.

В августе российская армия потеряла около 1200 военнослужащих в районе Волчанска, находящемся под ответственностью 71-й отдельной егерской бригады ВСУ. Эти цифры включают как убитых, так и раненых.

Как сообщает телеграм-канал Десантно-штурмовых войск ВСУ в Telegram, бойцы 71-й бригады систематически уничтожают силы противника. Несмотря на постоянные попытки россиян пополнить свои ряды, их пребывание на линии фронта оказывается недолгим.

«После коротких экскурсий по Волчанску оккупанты возвращаются домой 200-ми и 300-ми», — говорится в сообщении.

Также военные продемонстрировали видео, на котором показано уничтожение российских захватчиков.

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