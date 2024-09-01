Опубликовано первое фото Дурова после освобождения 1.09.2024, 23:19

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Веселый и в сопровождении «невесты».

Павел Дуров, которому на этой неделе суд во Франции предъявил обвинения по шести пунктам, но выпустил обвиняемого под залог, замечен гуляющим по улицам Парижа.

Соответствующие снимки в воскресенье, 31 августа, опубликовало французское издание Paris Match.

Судя по фото, Дуров пребывает в неплохом расположении духа, несмотря на проблемы с законом. На кадрах он запечатлен улыбающимся в сопровождении своей загадочной спутницы 24-летней Юлии Вавиловой, которую французские журналисты называют его «невестой».

Дуров был задержан 24 августа в парижском аэропорту Ле-Бурже, куда он прилетел из Баку на частном самолете. Прокуратура Франции подозревает основателя мессенджера в 12 преступлениях: администрировании онлайн-платформы для незаконных сделок, отказе передать информацию по запросам силовых органов, соучастии в хранении и распространении порно с несовершеннолетними, соучастии в перевозке и продаже наркотиков, в киберпреступлениях, в групповом мошенничестве и отмывании денег.

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