«Шизофрения поражает руководство лукашистов»2
- 10.09.2024, 10:35
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Эти невменяемые люди опасны для окружающих.
В редакцию сайта Charter97.org написал читатель Лев из Минска:
- Лукашенко в последнее время неоднократно заявлял о «120-тысячной украинской группировке на границе с Беларусью». За ним это повторяют остальные лукашисты.
И вдруг, в недавнем интервью глава «совета безопасности» Вольфович объявил, что украинские силы на границе сейчас и последние 2 года составляют 14 тысяч бойцов.
Забавно, когда верхушка лукашистов берет статистику из генератора случайных чисел. Любопытно, что Вольфович не считает нужным прислушиваться к мнению диктатора Лукашенко.
Неадекватность руководства лукоморья радует, но пугает, что эти невменяемые люди опасны для окружающих, в первую очередь для самих белорусов.