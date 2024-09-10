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«Шизофрения поражает руководство лукашистов»

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  • 10.09.2024, 10:35
  • 5,750
«Шизофрения поражает руководство лукашистов»

Эти невменяемые люди опасны для окружающих.

В редакцию сайта Charter97.org написал читатель Лев из Минска:

- Лукашенко в последнее время неоднократно заявлял о «120-тысячной украинской группировке на границе с Беларусью». За ним это повторяют остальные лукашисты.

И вдруг, в недавнем интервью глава «совета безопасности» Вольфович объявил, что украинские силы на границе сейчас и последние 2 года составляют 14 тысяч бойцов.

Забавно, когда верхушка лукашистов берет статистику из генератора случайных чисел. Любопытно, что Вольфович не считает нужным прислушиваться к мнению диктатора Лукашенко.

Неадекватность руководства лукоморья радует, но пугает, что эти невменяемые люди опасны для окружающих, в первую очередь для самих белорусов.

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