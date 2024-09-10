«Действия Лукашенко сравнимы с деятельностью ИГИЛ» 10.09.2024, 10:47

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Очередная фальсификация шита белыми нитками.

Своими размышлениями с сайтом Charter97.org поделился читатель из Молодечно Артур:

- Журналисты оперативно разоблачили очередную «липу» лукашистов о задержании японского «шпиона». Достаточно было изучить факты и перевести переписку с японского, которые обнародовал КГБ.

По выводам журналистов, Наканиси Масатоси приехал в Беларусь в поисках лучшей жизни и не особенно успешно пытался подработать, представляя интересы дальнего родственника.

Судя по всему, лукашистом понравилось захватывать в заложники невинных иностранцев и использовать их, как элемент торга. Данные действия режима сравнимы с деятельностью ИГИЛа и ряда других диктаторских режимов.

Лукашисты не учат историю, не изучают, к чему приводит такая практика. Хотя разгром западными коалициями того же ИГИЛа, режимов Хусейна, Каддафи и подобных весьма поучителен.

Лукашенко как минимум, может получить усиление санкций, а как максимум – военные удары западной коалиции.

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