«Действия Лукашенко сравнимы с деятельностью ИГИЛ»
- 10.09.2024, 10:47
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Очередная фальсификация шита белыми нитками.
Своими размышлениями с сайтом Charter97.org поделился читатель из Молодечно Артур:
- Журналисты оперативно разоблачили очередную «липу» лукашистов о задержании японского «шпиона». Достаточно было изучить факты и перевести переписку с японского, которые обнародовал КГБ.
По выводам журналистов, Наканиси Масатоси приехал в Беларусь в поисках лучшей жизни и не особенно успешно пытался подработать, представляя интересы дальнего родственника.
Судя по всему, лукашистом понравилось захватывать в заложники невинных иностранцев и использовать их, как элемент торга. Данные действия режима сравнимы с деятельностью ИГИЛа и ряда других диктаторских режимов.
Лукашисты не учат историю, не изучают, к чему приводит такая практика. Хотя разгром западными коалициями того же ИГИЛа, режимов Хусейна, Каддафи и подобных весьма поучителен.
Лукашенко как минимум, может получить усиление санкций, а как максимум – военные удары западной коалиции.