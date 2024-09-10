закрыть
10 сентября 2024, вторник, 13:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Латвии показали фото дрона, прилетевшего из Беларуси

2
  • 10.09.2024, 12:39
  • 2,068
В Латвии показали фото дрона, прилетевшего из Беларуси

Cитуация контролировалась с самого начала.

В распоряжении службы новостей Латвийского телевидения (LTV) оказались фотографии обломков российского боевого дрона Shahed, который упал в Резекненском крае на востоке страны и, предположительно, прилетел из Беларуси.

Беспилотник был оснащен взрывчаткой и принадлежал к типу дронов Shahed, пишет Delfi.lv.

После падения дрон был обезврежен специалистами, и сейчас проводится его анализ. Боевая часть дрона при падении не взорвалась.

Полученная информация показывает, что проникновение дрона в Латвию не рассматривается как явная военная эскалация против страны, и целью дрона не была Латвия. Национальные силы обороны Латвии следили за ситуацией в сотрудничестве с партнерами по НАТО.

Командующий НВС Леонид Калныньш пояснил, что признаков открытой эскалации замечено не было, а ситуация контролировалась с самого начала, — задолго до того, как дрон был обнаружен на месте падения.

Калныньш не стал комментировать, какое количество взрывчатки содержал дрон и какие могли бы быть последствия, если бы он упал на жилой дом.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко такого не ожидал
Лукашенко такого не ожидал Валерий Карбалевич
Брошенные велосипеды
Брошенные велосипеды Ирина Халип
Пра сны і рэальнасць
Пра сны і рэальнасць Лявон Вольскі
Китайская щука и русский Иванушка-дурачок
Китайская щука и русский Иванушка-дурачок Владимир Пастухов