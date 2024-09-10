В Латвии показали фото дрона, прилетевшего из Беларуси 2 10.09.2024, 12:39

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Cитуация контролировалась с самого начала.

В распоряжении службы новостей Латвийского телевидения (LTV) оказались фотографии обломков российского боевого дрона Shahed, который упал в Резекненском крае на востоке страны и, предположительно, прилетел из Беларуси.

Беспилотник был оснащен взрывчаткой и принадлежал к типу дронов Shahed, пишет Delfi.lv.

После падения дрон был обезврежен специалистами, и сейчас проводится его анализ. Боевая часть дрона при падении не взорвалась.

Latvijas Televīzijas Ziņu dienesta rīcībā nonākuši pāris attēli, kuros redzamas Rēzeknes novadā nokritušā Krievijas kaujas drona "Shahed" atlūzas. pic.twitter.com/oGBoGJQHE0 — LTV Panorāma (@ltvpanorama) September 10, 2024

Полученная информация показывает, что проникновение дрона в Латвию не рассматривается как явная военная эскалация против страны, и целью дрона не была Латвия. Национальные силы обороны Латвии следили за ситуацией в сотрудничестве с партнерами по НАТО.

Командующий НВС Леонид Калныньш пояснил, что признаков открытой эскалации замечено не было, а ситуация контролировалась с самого начала, — задолго до того, как дрон был обнаружен на месте падения.

Калныньш не стал комментировать, какое количество взрывчатки содержал дрон и какие могли бы быть последствия, если бы он упал на жилой дом.

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