«Настал черед Москвы» 10.09.2024, 13:30

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Коллаж: Focus.ua

Военный эксперт — о массовой атаке дронов на столицу РФ.

Сегодня ночью дроны атаковали Москву, Подмосковье и еще пять областей России. Минобороны РФ отчиталось о сбитии 144 беспилотников.

Чем отличается эта атака от предыдущих? Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским военно-политическим обозревателем группы «Информационное сопротивление» Александром Коваленко:

— Hачну с того, что этой ночью большое количество дронов украинского производства было направлено в воздушное пространство РФ на соответствующие объекты, которые связаны с российскими оккупационными войсками, Минобороны РФ, военно-промышленным комплексом.

В частности, удары были нанесены по аэродромам Жуковского, где так же размещается российская авиация военного типа, которая используется в том числе для проведения испытаний.

Подчеркну, что то, что некоторые из дронов упали в жилом секторе Москвы — это работа российской ПВО. Нечего сбивать! Дрон себе спокойно направляется, чтобы уничтожить военный объект либо самолет, который припаркован на взлетно-посадочной полосе.

Повторюсь, эти дроны летели не столько на Москву, сколько на соответствующие военные объекты. За то, что попадало там на Москву, нужно сказать «спасибо» их средствам ПВО. В первую очередь - войскам РЭБ.

— В результате атаки перекрыто движение по Каширскому шоссе под Москвой, поражена взлетно-посадочная полоса подмосковного аэропорта Жуковский. Это результат какой-то новой тактики операторов дронов или показатель еще более плачевного состояния российской ПВО?

— Дроны уже прилетали по аэродрому «Морозовск» (Ростовской области), «Энгельс», «Балтимор» и множеству других.

Нанесение ударов по зонам, где размещается российская тактическая или стратегическая авиация, является нашей неотъемлемой задачей по нейтрализации рисков авиации для Украины.

Я бы не сказал, что это какая-то новая тактика. Скажем так, после предыдущих операций настал черед Москвы.

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