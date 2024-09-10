Синоптики предупредили белорусов о «неблагоприятном гидрометеорологическом явлении»1
- 10.09.2024, 14:11
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И ввели на два дня красный уровень опасности.
Синоптики Белгидромета продлили ещё на два дня красный уровень опасности из-за высокого риска пожаров в трёх областях Беларуси. Виной тому стала жаркая и сухая погода, которая установилась по всей стране с конца августа. Ожидается, что «неблагоприятное гидрометеорологическое явление» сохранится 11-12 сентября на территории Гомельской, Могилёвской и Брестской областей.
По словам специалистов, чрезвычайная пожарная опасность (5-ый класс горимости) сохранится на протяжении как минимум среды и четверга, 11-12 сентября. Предупреждение выписали для Гомельской, Могилёвской и Брестской областей. К слову, это Белгидромет делает уже не впервые.
В связи с ухудшением пожароопасной ситуации в стране ввели ограничения и запреты на посещение лесов, за нарушение которых грозит штраф. Актуальную информацию о состоянии белорусских лесов можно посмотреть на сайте Министерства лесного хозяйства, то есть здесь. Важно: интерактивная карта постоянно обновляется.