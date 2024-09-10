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Треугольник военных объектов: что стоит за атаками на Подмосковье

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  • 10.09.2024, 16:10
  • 1,710
Треугольник военных объектов: что стоит за атаками на Подмосковье

У дронов были определенные цели.

Ночью 10 сентября Российская Федерация была массированно атакована беспилотными летательными аппаратами. Больше всего пострадало Подмосковье, где, по словам главного редактора издания Defense Express Олега Каткова, есть «треугольник» с большим количеством военных объектов.

В разговоре с «Фокусом» он отметил, что 21 августа Украина уже атаковала военные российские объекты в Подмосковье, в частности, в районе аэропорта «Остафьево». Тогда как на этот раз под атакой оказался населенный пункт Раменское.

«Для понимания, это район, как такой треугольник, где-то примерно 40 километров к югу Москвы. И там огромное количество военных объектов, астрономическое. Я не могу даже этих всех перечислить, но это многочисленные центры радиотехнической разведки, центры экстрагической коммуникации, периферийные районы противоракетной обороны Москвы, центры, просто запасные командные пункты армий, дивизий, военного округа», — сказал Олег Катков.

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