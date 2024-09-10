Синоптик Дмитрий Рябов рассказал, какой будет осень в Беларуси

Синоптик Дмитрий Рябов рассказал, какой будет осень в Беларуси1
- 10.09.2024, 21:44
В октябре вероятно наступление второго бабьего лета.
Белорусский синоптик Дмитрий Рябов в эфире телеканала ОНТ сказал про ненастье и второе бабье лето осенью 2024 года.
Он уточнил, что осень 2024 года, согласно прогнозам мировых прогностических центров, окажется умеренно теплой. В особенности речь идет про первую половину. По словам синоптика, сентябрь окажется на один-два градуса теплее нормы, а также будет недобор осадков.
Рябов допустил, что в октябре 2024 года вероятно наступление второго бабьего лета. Что касается ноября, то он окажется самым ненастным. Так, ожидается преобладание пасмурной, ветреной, сырой погоды с осадками выше нормы. Температура воздуха в ноябре будет в пределах нормы.
Синоптик обратил внимание на то, что быстрая смена погоды во второй половине осени будет сопровождаться сильным ветром, а также сильными дождями.
— На смену ненастью, как правило, приходит угрожающее заморозками и даже первым снегом арктическое похолодание, — заметил Дмитрий Рябов.
Он добавил, что нередко средняя дата формирование временного снежного покрова приходится именно на конец октября. Из-за чего погода становится ветреной, промозглой, выпадает снег, который тает и приносит слякоть.