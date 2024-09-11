Наталья Радина: Лукашисты проговорились 11.09.2024, 13:00

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Наталья Радина

Санкции обрушивают экономику режима.

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина стала гостем YouTube-канала литовского Delfi.

На выходных из Беларуси в Латвию залетел российский «шахед». Главный редактор сайта Charter97.org предлагает два ответа на военную угрозу с белорусской территории:

— Необходима реакция, ведь здесь речь идет о Статье 5-й Устава НАТО. Должен последовать ответ, возможно — военного характера. Как минимум — власти Беларуси должны быть предупреждены, что если ракеты и дроны будут далее залетать на территорию стран, соседствующих с Беларусью, последует жесткая реакция.

Во-вторых, нужно усиливать санкции. Мы видим, что режим активно лоббирует снятие ограничений, введенных на калийные удобрения. Тут ни в коем случае нельзя идти навстречу режиму Лукашенко. Санкции нужно только усиливать. Чтобы вразумить белорусский режим, я предлагаю ввести запрет на транзит товаров с территории Беларуси. Эта мера поможет освободить белорусских заключенных и снизить уровень военных угроз, которые исходят из Беларуси.

Наталья Радина отметила, что санкции против белорусского режима введены за посадку самолета Ryanair и соучастие в войне против Украины. Запад никак не наказал Лукашенко за политзаключенных:

— Чтобы режим отпустил не 30 человек, а всех политических заключенных, санкции нужно привязать к их освобождению. Это ведь логично. Знаю, что эту идею поддерживают многие представители белорусской оппозиции.

Режим очень боится санкций на транзит, ведь Беларусь — транзитная страна. Более того, не только белорусские товары не смогут идти в Европу, а грузы из России и Китая, что крайне важно. Китайские и российские власти могут посоветовать Лукашенко освободить политзаключенных, ведь им нужен этот коридор в Европу.

Почему ЕС не вводит новые санкции против белорусского режима? Главный редактор сайта Charter97.org назвала причину:

— Я бы связывала это с тем, что председатель в Евросоюзе — Венгрия. Думаю, что эта пауза будет длиться до конца года. Но в начале 2025-го можно будет возобновить разговор о введении новых санкций против режима. Тем более, что на февраль Лукашенко запланировал свои перевыборы. Понятно, что это выборами назвать невозможно, будут тотальные фальсификации, фарс и профанация. Это лучшее время для жестких условий, чтобы Лукашенко освободил политических заключенных.

Приведу пример Польши. Она начала тщательные проверки грузов на границе с Беларусью в железнодорожном пункте пропуска в Малашевичах. Те же самые китайские грузы начали с опозданием прибывать в Европу. Также стали проверять грузы в других пунктах — на автомобильном погранпереходе в Козловичах. Опять же, эта тщательная проверка поможет выявить те товары, которые контрабандой идут в Евросоюз. Не секрет, что многие белорусские грузы идут в Европу по подложным документам. Тот же калий, цемент, древесина, азотные удобрения — они идут в ЕС по документам, что они якобы из Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана, Турции, даже по китайским документам. Тот же калий идет под видом российского. Поступает на предприятие «Брянск Агрохим», его там гранулируют, затем он через территорию Беларуси идет в Евросоюз под видом российского. Замедление транзита и проверка грузов — это уже будет мера.

Наталья Радина рассказала о показательном моменте, когда сами лукашисты проговорились о мощном воздействии санкций на белорусскую экономику:

— Жизнь человека бесценна. По этой причине мы должны добиваться освобождения всех политзаключенных. В том числе — лидеров оппозиции. Я не согласна с тем, что мы добьемся освобождения части узников совести, а большая часть, в том числе — те, которые неизвестны, останутся в тюрьмах. Или такие фигуры, как Николай Статкевич. Это реальный лидер белорусской оппозиции, который 30 лет находится в оппозиции к режиму Лукашенко, из них порядка 13 лет он провел в заключении. Это личный враг диктатора. Думаю, что он очень не хочет его освобождать, либо же хочет освободить последним. Мы должны добиваться освобождения Николая Статкевича? Безусловно, должны.

Недавно провластный деятель Юрий Воскресенский в интервью государственным медиа проговорился и сказал правду. Режим сегодня реально страдает из-за введенных санкций. Ведь он сказал, что «если мы не освободим белорусских политзаключенных, то скоро властям нечем будет платить пенсии». Я обратила внимание на это высказывание. Это означает, что санкции бьют по режиму. Не слушайте тех, кто говорит, что «санкции массово обходятся», «не действуют», «давайте мы их отменим». Нет. Во-первых, нельзя отменять санкции, которые введены за другие преступления. Как можно отменить санкции на калий, если Лукашенко не вышел из войны. Чтобы освободить политзаключенных, нужно ввести новые санкции. Под этими новыми санкциями я подразумеваю запрет на транзит. Разговоры об освобождении политзаключенных, конечно, нужно вести. Но это должны быть четкие и ясные условия — освобождение всех узников совести и прекращение террора внутри страны. Что мы видим сегодня? Освобождают 30 человек, сажают 150. Ведь многих людей осуждают повторно. Человек участвовал в двух маршах — отсидел два года. Потом его увидели на фотографии на еще одной акции протеста — его снова сажают в тюрьму.

Белорусская журналистка считает, что судьба режима Лукашенко предрешена:

— Не имеет никакого значения, переназначит он себя или нет. В любом случае у Лукашенко нет этих пяти лет, которые он себе отмеряет. Я убеждена, что режим рухнет раньше. Начав войну против Украины, Лукашенко и Путин совершили самоубийственный шаг. Они запустили программу саморазрушения. Мы видим, что два диктатора страдают от санкций, что бы они не говорили. Путин и Лукашенко пытаются воевать со всем миром, и они проиграют.

Кто стоит за нападениями на центры белорусской диаспоры в Литве? Наталья Радина уверена, что это дело рук лукашенковских спецслужб, ведь белорусам и литовцам нечего делить, а в будущее Беларуси — в ЕС и НАТО:

— Я очень надеюсь, что это не литовские граждане. Белорусы, которые вынуждены были бежать в Литву, не представляют никакой угрозы. Ни национальной безопасности, ни жителям Литвы. Я бы призвала литовцев понять нас, ведь люди бежали от тюрьмы, были вынуждены бросать все, забирая только детей. Они очень благодарны вам, что нашли здесь приют и возможность жить и работать.

Происходящее очень похоже на провокации со стороны белорусских спецслужб. Они хотят создать напряженную атмосферу — рознь на национальной почве, чтобы между белорусами и литовцами осложнились отношения. Цель только такая. Я, эмигрант с 2011 года, не чувствую ни в Польше, ни в Литве враждебного отношения. Думаю, что здравомыслящие белорусы понимают, что это единичные случаи, а за ними стоят провокаторы из КГБ, а не реальные литовцы.

В конце интервью Наталья Радина обратилась к литовцам:

— Мы — соседи, у нас общее историческое прошлое, нам делить нечего. В будущем и Беларусь станет свободной и демократической страной, а вам не придется принимать нас как беженцев. Мы сможем сотрудничать и дружить. И вместе с вами будем в ЕС и НАТО. Считаю, что Беларусь должна идти именно по этому пути.

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