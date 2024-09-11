Япония объявила о строительстве суперкомпьютера нового класса 2 11.09.2024, 14:09

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Мощность возрастет в 1000 раз.

В следующем году Япония начнет строить новый суперкомпьютер. Он будет мощнее тех, что есть сейчас, в тысячу раз и будет стоить 750 миллионов долларов, пишет New Voice.

Современные самые мощные суперкомпьютеры лишь преодолели барьер exFLOPS, что значит, что они могут выполнять чуть больше одного квинтиллиона (1 за которым следует 18 нулей) вычислений в секунду. Новый суперкомпьютер с рекордной скоростью 1 zetaFLOPS сможет выполнять один секстильон (1 за которым следует 21 ноль) вычислений за секунду. Решение построить такую сверхмощную машину было принято «чтобы идти в ногу с развитием научных исследований с использованием искусственного интеллекта», пишет японский новостной сайт Nikkei.

Новая машина, которая сейчас называется Fugaku Next, будет создана японскими компаниями RIKEN и Fujitsu, обе участвовали в строительстве суперкомпьютера Fugaku. Как пишет Tom’s Hardware, чтобы обеспечить перекрестную совместимость между Fugaku и Fugaku Next, в последнем, вероятно, будут использовать компоненты, разработанные для Fujitsu. Строительство будет начато в следующем году, а завершить его планируют к 2030 году.

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