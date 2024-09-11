Эрдоган: Крым должен быть возвращен под контроль Украины 11.09.2024, 15:08

Анкара желает завершения войны на основе территориальной целостности Украины.

Возвращение Крыма под контроль Украины является требованием международного права. Турция поддерживает завершение полномасштабной войны на основе территориальной целостности, суверенитета, а также независимости страны.

Об этом сообщает издание Anadolu, которое цитирует президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана во время видеообращения к участникам 4-го саммита Крымской платформы.

«Поддержка Турцией территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины является неизменной. Возвращение Крыма Украине - требование международного права», - заявил Эрдоган.

Президент Турции выразил надежду, что в будущем будут сделаны «дополнительные шаги по укреплению прав крымско-татарских тюрков». В частности отметил, что Анкара желает завершения войны справедливым и прочным миром на основе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

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