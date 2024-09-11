закрыть
11 сентября 2024, среда, 15:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Эрдоган: Крым должен быть возвращен под контроль Украины

  • 11.09.2024, 15:08
Эрдоган: Крым должен быть возвращен под контроль Украины

Анкара желает завершения войны на основе территориальной целостности Украины.

Возвращение Крыма под контроль Украины является требованием международного права. Турция поддерживает завершение полномасштабной войны на основе территориальной целостности, суверенитета, а также независимости страны.

Об этом сообщает издание Anadolu, которое цитирует президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана во время видеообращения к участникам 4-го саммита Крымской платформы.

«Поддержка Турцией территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины является неизменной. Возвращение Крыма Украине - требование международного права», - заявил Эрдоган.

Президент Турции выразил надежду, что в будущем будут сделаны «дополнительные шаги по укреплению прав крымско-татарских тюрков». В частности отметил, что Анкара желает завершения войны справедливым и прочным миром на основе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко такого не ожидал
Лукашенко такого не ожидал Валерий Карбалевич
Брошенные велосипеды
Брошенные велосипеды Ирина Халип
Пра сны і рэальнасць
Пра сны і рэальнасць Лявон Вольскі
Китайская щука и русский Иванушка-дурачок
Китайская щука и русский Иванушка-дурачок Владимир Пастухов