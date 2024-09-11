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Блинкен об ударах дальнобойными ракетами по РФ: Передам услышанное Байдену

  • 11.09.2024, 20:11
Блинкен об ударах дальнобойными ракетами по РФ: Передам услышанное Байдену
Энтони Блинкен

Украина и США провели переговоры в Киеве.

Украина переговорила с США о ситуации на фронте. Также проговорили вопрос о дальнобойности.

Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев.

«Мы обсуждали дальнобойность... Я передам то, что я здесь услышал, президенту в Вашингтон», - заявил Блинкен.

Он отметил, что потребности меняются, ведь меняется и само поле боя.

«Я уверен, что так и будет продолжаться, потому что ситуация меняется. Эскалация — это фактор, который мы учитываем, но он не решающий», - добавил он.

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