Блинкен об ударах дальнобойными ракетами по РФ: Передам услышанное Байдену
- 11.09.2024, 20:11
Украина и США провели переговоры в Киеве.
Украина переговорила с США о ситуации на фронте. Также проговорили вопрос о дальнобойности.
Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев.
«Мы обсуждали дальнобойность... Я передам то, что я здесь услышал, президенту в Вашингтон», - заявил Блинкен.
Он отметил, что потребности меняются, ведь меняется и само поле боя.
«Я уверен, что так и будет продолжаться, потому что ситуация меняется. Эскалация — это фактор, который мы учитываем, но он не решающий», - добавил он.