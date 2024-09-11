Гигантские следы хищных динозавров указали на то, что они жили возле Антарктиды 1 11.09.2024, 21:19

Но остается загадкой, чем они питались зимой.

Ученые обнаружили на южном побережье Австралии следы динозавров-теропод. Они сохранились еще со времен, когда континент был связан с Антарктидой. Следы доказывают, что крупные динозавры жили там, когда он почти касался Южного полярного круга, из-за чего в течение нескольких месяцев в этом районе царила почти полная темнота, сообщает IFLScience.

Формация Вонтагги к юго-востоку от Мельбурна была богатым источником окаменелостей возрастом 120–128 миллионов лет. В ней были обнаружены ранее неизвестные виды мелких травоядных динозавров, а также несколько предков млекопитающих, потомки которых заселили Землю после вымирания динозавров.

Тот факт, что Австралия в прошлом находилась гораздо южнее, означает, что эти существа жили в среде, аналогов которой не было. Зимние ночи были такими же длинными, как и сегодня в Антарктиде. Но климат был гораздо теплее, не только потому, что на всей планете было гораздо жарче, но и потому, что отсутствие Антарктического циркумполярного течения означало, что теплые воды с экватора могли легче достигать этого места. Окаменелости местных животных сейчас скрыты под слоями льда, но формация Вонтагги помогает больше узнать о них.

В этом регионе были обнаружены кости теропод, но их существенно меньше, чем останков травоядных орнитопод, которые были их основной добычей. Но когда дело касается следов, дела обстоят иначе.

Ученым удалось найти 18 следов теропод по сравнению с четырьмя от орнитопод и двумя неопознанными. Более того, хотя тероподы сильно различались по размеру, 15 из этих следов были оставлены гигантскими животными.

«Эти многочисленные следы являются лучшим доказательством того, что эти бывшие полярные среды обитания поддерживали крупных хищников. Крупные тероподы, вероятно, питались добычей, такой как более мелкие динозавры, рыбы и черепахи», — заявил Энтони Мартин из Университета Эмори.

Длина самого большого следа составляла 47 сантиметров, это делает его самым крупным следом теропод в южной Австралии. «Высота бедра этого теропода была примерно такой же, как полный рост высокого современного человека — или немного больше шести футов (примерно 1,8 метра – ред.)», - отметил Мартин.

Вопрос о том, как динозавры переживали полярные зимы, интересует ученых с тех пор, как двое соавторов Мартина, доктор Томас Рич и профессор Пэт Викерс-Рич, обнаружили их присутствие в 1970-х годах. Впадали ли они в спячку, мигрировали на север или же довольствовались тем, что было доступно – на эти вопросы у ученых нет ответов.

Ответы могут дать следы, которые показывают, что временами добыча среднего размера была настолько обильной, что позволяла крупным хищникам жить здесь. С другой стороны, оставляет открытыми вопросы отсутствие крупных травоядных и нехватка более мелких плотоядных животных.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com