Раскрыто важное новшество iPhone 16, о котором Apple не рассказала на презентации 1 12.09.2024, 12:11

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Смартфоны теперь будут заряжаться намного быстрее.

Как это обычно бывает, после презентации новых Айфонов узнаешь о различных интересных новшествах, которые посчитали не такими важными, чтобы упоминать о них в ходе ивенте. Одной из таковых, как пишет портал 9to5Mac, является поддержка быстрой зарядки до 45 Вт.

Как известно, актуальные iPhone 15 даже при использовании лучших зарядок потребляют не более 29 Вт, из-за чего полная зарядка занимает до двух часов. Флагманы на базе Android уже давно ушли вперед по мощности зарядки, а некоторые аппараты и вовсе поддерживают адаптеры 240 Вт (от 0% до 100% за 9 минут).

Данные китайского центра сертификации качества говорят о том, что проводная зарядка iPhone 16 и iPhone 16 Pro тестируется при 5-15В и 3А. Соответственно, ее мощность составляет от 15 до 45 Вт – прямо как у актуальных флагманов Samsung.

Таким образом, зарядка через USB-C для iPhone 16 ожидается быстрее, чем у iPhone 15 (27-29 Вт) на ~50%. Что касается MagSafe, то она выдает до 25 Вт, как и было объявлено на презентации.

Накануне Apple представила линейку смартфонов iPhone 16. Кардинально устройства не изменились, но 16 Pro-модели рекордно выросли в размерах, а Action Button теперь есть не только у «прошек», а во всей линейке.

На ноябрь 2024 у Apple запланирована еще одна презентация, на которой покажут новые MacBook на М4, и, возможно, iPad. А уже весной 2025 года выйдет новый доступный iPhone SE, характеристики которого порадуют даже Android-юзеров.

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