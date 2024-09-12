Биологи описали, что происходит в мозге собаки при общении с человеком 12.09.2024, 12:56

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фото: daria.hau

И сделали два вывода.

Согласно предыдущим исследованиям, люди при взаимодействии синхронизируются на уровне как эмоций, так и мозговой активности. Особенно сильна эта связь у тех, кто находится в близких отношениях, причем неодинакова, например, у лучших друзей и романтических партнеров. Известно также, что во время разговора мозг каждого из собеседников обрабатывает информацию пословно и учитывает контекст, пишет Naked Science.

Специалисты из Китайской академии наук, Пекинского педагогического университета (оба — в Китае) и Линкольнского университета в Великобритании изучили, что происходит в мозге человека и собаки, когда они общаются. Результаты их исследования опубликовал научный журнал Advanced Science.

Оказалось, что мозговая активность при общении синхронизируется не только у людей, но и у человека с собакой. Когда «собеседники» внимательно смотрели друг на друга, возникала взаимная реакция в лобной доле, а когда человек гладил собаку — в теменной. Обе эти области связаны с вниманием.

Эксперимент с участием 19 собак длился пять дней. В течение этого времени они постепенно сближались с человеком, с которым оказались в паре, и синхронизация становилась сильнее. В межвидовой коммуникации человек был лидером, а собака — «последователем».

При этом у некоторых животных (у девяти из 19 собак) были генетические мутации. Они вызывали симптомы социальной неполноценности, характерные для расстройств аутистического спектра. Собаки с такими особенностями теряли синхронизацию и становились менее внимательными во время общения с человеком. Устранить эти отклонения удалось с помощью однократного прима ЛСД — полусинтетического психоактивного вещества, которое относится к психоделикам и может вызывать зависимость.

«У нашего исследования два вывода: во-первых, нарушение межмозговой синхронизации может быть использовано в качестве биомаркера аутизма, а во-вторых, ЛСД или его производные способны смягчать социальные симптомы аутизма», — подытожили авторы научной статьи.

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