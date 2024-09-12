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Умерла белорусская актриса Галина Дягилева

  • 12.09.2024, 13:59
  • 5,444
Умерла белорусская актриса Галина Дягилева
Галина Дягилева

Ей было 77 лет.

Актриса Галина Дягилева умерла сегодня, 12 сентября. Ей было 77 лет. Об этом в социальных сетях написали ее друзья, пишет «Зеркало».

Галина Дягилева родилась в 1947 году. Известна как создательница театра «Зніч». Этот коллектив появился в 1989-м, свой первый спектакль показал год спустя в Полоцке. Дягилева 17 лет (1968−1985) работала в витебском театре имени Якуба Коласа, после чего перешла в концертно-лекционный отдел Белгосфилармонии. Фактически именно в этом отделе и началась работа по созданию нового коллектива.

Своей площадки «Зніч» не имел. Выступал в Национальной библиотеке, на малой сцене Купаловского театра, в Театре юного зрителя и других местах. В конце девяностых годов у «Зніча» появился свой театральный зал в Красном костеле.

Мотором в деятельности коллектива была именно Дягилева, которая стала автором инсценировок, исполнителем и режиссером моноспектаклей по произведениям Янки Купалы, Василя Витки, Нила Гилевича и других белорусских писателей. Спектакли этого театра показывались на фестивалях как в Беларуси, так и за рубежом.

В феврале 2023 года Дягилеву отправили на пенсию, ее коллектив прекратил существование.

Прощание с Галиной Дягилевой состоится завтра, 13 сентября, в 11 часов в крематории на столичном Северном кладбище.

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