Зеленский заговорил о Беларуси
- 12.09.2024, 15:37
Президент Украины упомянул нашу страну в контексте войны.
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с литовским коллегой Гитанасом Науседой подтвердил, что российские войска начали контрнаступление в Курской области.
По его словам, все идет по украинскому плану, пишет РБК-Украина.
«Россияне начали контрнаступательные действия. Все идет по нашему украинскому плану. Что касается Беларуси. Скопление видим. Видим давно. Контролируем этот процесс», — заявил Зеленский.
Российские провоенные блогеры рассказали о начале контрнаступления 10 сентября. Однако с тех пор они практически ничего не сообщают об этой операции.