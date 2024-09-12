Зеленский заговорил о Беларуси 12.09.2024, 15:37

Владимир Зеленский

Президент Украины упомянул нашу страну в контексте войны.

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с литовским коллегой Гитанасом Науседой подтвердил, что российские войска начали контрнаступление в Курской области.

По его словам, все идет по украинскому плану, пишет РБК-Украина.

«Россияне начали контрнаступательные действия. Все идет по нашему украинскому плану. Что касается Беларуси. Скопление видим. Видим давно. Контролируем этот процесс», — заявил Зеленский.

Российские провоенные блогеры рассказали о начале контрнаступления 10 сентября. Однако с тех пор они практически ничего не сообщают об этой операции.

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